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Заклятье. Последняя битва
Отзывы о фильме «Заклятье. Последняя битва»
La Exorcista
Заклятье. Последняя битва
2022 / Мексика
Трейлер
5.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Полина Лошадкина
17 мая 2023, 22:03
Оценка
Затянуто, скучно, глупо. Игра актёров в некоторых моментах словно комедийна. Весь фильм показывает, как монашка с другом священника гоняется за змеёй, чтобы отрубить той голову. Скримеры есть, но ни один не напугал
17 мая 2023, 22:03
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Киноафиша.инфо
18 мая 2023, 11:15
в ответ на сообщение
Полина Лошадкина от 17 мая 2023, 22:03
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
18 мая 2023, 11:15
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0
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