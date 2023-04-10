Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Вайн емес кино
Отзывы о фильме «Вайн емес кино»
Vain emes kino
Вайн емес кино
2023 / Казахстан
мало голосов
Оцените
2
голоса
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Вайн емес кино»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Сымбат Маутан
10 апреля 2023, 20:18
Оценка
Очень плохой фильм, ни начало нету, ни конца, очень не понятный. Не советую данный фильм. Понравились только отрывки видео про Алматы.
10 апреля 2023, 20:18
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вызов
289 комментариев
Дыхание
9 комментариев
Восставшая из ада
7 комментариев
Мальдивы подождут
12 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Related video
Народ не верит, что Наталье Селезневой уже 78 лет: есть только один недостаток (фото)
Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь
Леонова в «Джентльменах удачи» вынудили рвать последние волосы на голове: зрители не заметили
Как мама с сыном: честное фото жены Колдуна шокировало публику
Николай Рыбников не зря прятал единственную дочь: такой участи не позавидуешь
Личико престарелой Гюльчатай все еще прекрасно: годы не отняли самого главного (фото)
Прошло 27 лет: как выглядела Высоцкая в день, когда вскружила голову Кончаловскому
Лицо ангела, сущность дьявола: как сейчас выглядит 88-летняя Фатеева, отказавшаяся от пластики (фото)
Герой Гайдая кочевал из комедии в комедию: вы точно его ни разу не заметили
Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»
Фото юного Феди Курочкина из «Тайн следствия» разочаровало народ: как в актеры взяли
Это русское слово невозможно перевести ни на один язык: иностранцы от него в ужасе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail