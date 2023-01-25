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Постер фильма Последняя ночь уходящего года
6.8
Киноафиша Фильмы Последняя ночь уходящего года
6.8

Последняя ночь уходящего года

, 1983
Poslednyaya noch ukhodyashchego goda
СССР / драма / 18+
Постер фильма Последняя ночь уходящего года
6.8

О фильме

Фильм посвящается матери, оберегающей тепло своего очага, спокойствие и благополучие семьи.

В ролях

Эльмира Шабанова
Hamida
Камиль Зохрабов
Rüstam
Майя Искендерова
Gülara
Аян Миркасимова
Dilara
Шахмар Алакбаров
Qazanfar
Elman Allahverdiyev
Tofiq
Алиев, Рафик Гаджибаба оглы
Süleyman
Софа Бясирзаде
Sakina
Дадаш Кязимов
Poçtalyon
Leyla Rasulova
Kamala
Режиссер Гюльбениз Азимзаде
Сценарист Анар
Композитор Aqsin Alizada
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 31 июля 1983
Производство Azerbaijanfilm
Другие названия
Poslednyaya noch ukhodyashchego goda, Последняя ночь уходящего года, Ötan ilin son gecasi, Keçən ilin son gecəsi

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 25 января 2023

Отзывы о фильме

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