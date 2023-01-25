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6.8
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Последняя ночь уходящего года
6.8
Последняя ночь уходящего года
, 1983
Poslednyaya noch ukhodyashchego goda
СССР / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.8
О фильме
Фильм посвящается матери, оберегающей тепло своего очага, спокойствие и благополучие семьи.
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В ролях
Эльмира Шабанова
Hamida
Камиль Зохрабов
Rüstam
Майя Искендерова
Gülara
Аян Миркасимова
Dilara
Шахмар Алакбаров
Qazanfar
Elman Allahverdiyev
Tofiq
Алиев, Рафик Гаджибаба оглы
Süleyman
Софа Бясирзаде
Sakina
Дадаш Кязимов
Poçtalyon
Leyla Rasulova
Kamala
Режиссер
Гюльбениз Азимзаде
Сценарист
Анар
Композитор
Aqsin Alizada
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
31 июля 1983
Производство
Azerbaijanfilm
Другие названия
Poslednyaya noch ukhodyashchego goda, Последняя ночь уходящего года, Ötan ilin son gecasi, Keçən ilin son gecəsi
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 25 января 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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