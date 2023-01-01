Пелоси в политике, 2022

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о выходе в прокат О фильме Взгляд на карьеру Нэнси Пелоси, первой женщины-спикера палаты представителей США. Развернуть 5.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3 Продолжительность 1 час 44 минуты Год выпуска 2022 Возраст 18+ Режиссер Александра Пелоси В ролях Нэнси Пелоси Все актеры и съемочная группа 2 постера

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