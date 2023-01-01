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Pelosi in the House

Пелоси в политике, 2022

2022 / США
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Взгляд на карьеру Нэнси Пелоси, первой женщины-спикера палаты представителей США.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Александра Пелоси
В ролях
Нэнси Пелоси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пелоси в политике 2 постера
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Пелоси в политике
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