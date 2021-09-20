Хокинг: вы меня слышите?, 2021

История знаменитого астрофизика Стивена Хокинга, рассказанная его близкими людьми. В создании документального фильма приняли участие дети ученого, его первая жена Джейн, а также ряд знаменитых коллег. Беспрецедентный доступ создателей картины к личному кругу Хокинга позволил создать увлекательный, честный и очень глубокий портрет человека, который не только навсегда изменил науку, но даже после смерти продолжает вдохновлять тысячи людей по всему миру. Впервые на эту мощную историческую фигуру можно посмотреть на столь близком расстоянии.