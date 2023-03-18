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Медея
Отзывы о фильме «Медея»
Медея
2023 / Россия
Трейлер
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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victor.anyuhin
18 марта 2023, 08:53
Оценка
Ужасней фильм я не видел. Полная хрень. На середине фильма покинул кинозал. Одним словом МУТЬ.
18 марта 2023, 08:53
1
1
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User
20 марта 2023, 01:54
Оценка
Не понятно…
20 марта 2023, 01:54
0
0
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Вероника Анисимкова
23 марта 2023, 09:53
Оценка
Это неи ужастик,это комедия,пол фильма посмеялись,и покинули зал,полная дичи одним словом
23 марта 2023, 09:53
0
0
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Вячеслав Кузнецов
26 марта 2023, 22:22
Такого ужаса я еще не видел! Если не можете снимать может не стоит!!!
26 марта 2023, 22:22
0
0
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