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Медея Медея
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Медея 2023 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Медея»

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victor.anyuhin 18 марта 2023, 08:53
Оценка
Ужасней фильм я не видел. Полная хрень. На середине фильма покинул кинозал. Одним словом МУТЬ.
18 марта 2023, 08:53 Ответить
User 20 марта 2023, 01:54
Оценка
Не понятно…
20 марта 2023, 01:54 Ответить
Вероника Анисимкова 23 марта 2023, 09:53
Оценка
Это неи ужастик,это комедия,пол фильма посмеялись,и покинули зал,полная дичи одним словом
23 марта 2023, 09:53 Ответить
Вячеслав Кузнецов 26 марта 2023, 22:22
Такого ужаса я еще не видел! Если не можете снимать может не стоит!!!
26 марта 2023, 22:22 Ответить
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