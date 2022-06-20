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Vнук
Отзывы о фильме «Vнук»
Vнук
2022 / Россия
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ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ
20 июня 2022, 15:08
Нормальный фильм, как посмотрел трейлер - сразу в душе что-то откликнулось. Наше это, родное. С парнем пойдём на премьеру.
20 июня 2022, 15:08
4
4
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Алиса Ивлева
22 июня 2022, 21:05
в ответ на сообщение
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ от 20 июня 2022, 15:08
не ходите, в этом фильме вообще нет смысла, оборжетесь
22 июня 2022, 21:05
4
3
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Лика
25 июня 2022, 19:30
Унылое, с большой буквы. Очередная попытка примазать современный росссийский бред к великим победам, ушедшей на всегда, совсем другой цивилизации.
25 июня 2022, 19:30
3
3
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Петя
25 июня 2022, 20:03
Шлак и мрак.Жалко, деньги на ветер, лучше бы дошика накупил)
25 июня 2022, 20:03
3
3
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Тимур Timbigfamily
28 июня 2022, 01:36
Вы шумите шумите !)
28 июня 2022, 01:36
1
2
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Борис Цезарь
11 августа 2022, 09:11
Прекрасный фильм, чтобы под пивко посидеть и поорать с друганами. Киношлак для того и нужен. С хорошими комедиями сейчас туго, поэтому можно просто поорать с нелепости такого видеомусора.
11 августа 2022, 09:11
0
1
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