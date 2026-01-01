Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые отказались работать над фильмом про Хана Соло, берутся за перенесение на экран книги «Артемида» Энди Вейра.

Сюжет романа расскажет о будущем на Луне. Главная героиня по имени Джазз Башара занимается контрабандой, чтобы обеспечить себе существование. Но все меняется, когда ей поступает новое предложение о работе с щедрой оплатой. Внезапно Джазз узнает, что она попала прямо в центр большого заговора с целью получить контроль над всей Артемидой. И у нее есть только один шанс выжить.