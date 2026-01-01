Оповещения от Киноафиши
Артемида

Артемида

Artemis 18+
Причины посмотреть

Факты

Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые отказались работать над фильмом про Хана Соло, берутся за перенесение на экран книги «Артемида» Энди Вейра.

Сюжет романа расскажет о будущем на Луне. Главная героиня по имени Джазз Башара занимается контрабандой, чтобы обеспечить себе существование. Но все меняется, когда ей поступает новое предложение о работе с щедрой оплатой.  Внезапно Джазз узнает, что она попала прямо в центр большого заговора с целью получить контроль над всей Артемидой. И у нее есть только один шанс выжить.

 

- Фильм снят по роману Энди Вейр, который написал «Марсианина»

Страна США
Производство Genre Films, New Regency Productions, Twentieth Century Fox
Другие названия
Artemis
Режиссер
Фил Лорд
Фил Лорд
Кристофер Миллер
Кристофер Миллер
Все актеры и съемочная группа

