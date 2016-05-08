Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фланёры - уличные гуляки Фланёры - уличные гуляки
Киноафиша Фильмы Фланёры - уличные гуляки
Flâneurs: Street Rambles

Фланёры - уличные гуляки, 2016

2016 / Канада / Франция
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Между кинопроектами и вслед за рождением дочери канадец в Париже (Мэтью Лэнсит) должен противостоять своему беспорядочному образу жизни и решить, есть ли в нем что-то, что стоит передать следующему поколению, или ему лучше пойти работать. В поисках следов flâneurs (гуляк Парижа XIX века) он отправляется вместе с дочерью на поэтические прогулки, во время которых, приняв на себя роль современного фланёра, встречается с людьми, помогающими раскрыть актуальность такой фигуры сегодня. В этих передвижениях туда и обратно, в отснятых улицах Парижа и сценках из домашней жизни молодого отца возникает диалектическая взаимосвязь между младенцем, переживающим опыт познания мира, и фланёрами, пытающимися делать то же самое.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Мэтью Лэнсит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фланёры - уличные гуляки 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши