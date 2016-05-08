Фланёры - уличные гуляки, 2016

Между кинопроектами и вслед за рождением дочери канадец в Париже (Мэтью Лэнсит) должен противостоять своему беспорядочному образу жизни и решить, есть ли в нем что-то, что стоит передать следующему поколению, или ему лучше пойти работать. В поисках следов flâneurs (гуляк Парижа XIX века) он отправляется вместе с дочерью на поэтические прогулки, во время которых, приняв на себя роль современного фланёра, встречается с людьми, помогающими раскрыть актуальность такой фигуры сегодня. В этих передвижениях туда и обратно, в отснятых улицах Парижа и сценках из домашней жизни молодого отца возникает диалектическая взаимосвязь между младенцем, переживающим опыт познания мира, и фланёрами, пытающимися делать то же самое.