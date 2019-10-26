Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Интимный дневник Анны Карениной Интимный дневник Анны Карениной
Киноафиша Фильмы Интимный дневник Анны Карениной Отзывы о фильме «Интимный дневник Анны Карениной»
Интимный дневник Анны Карениной 2017 / Россия
мало голосов Оцените
2 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Интимный дневник Анны Карениной»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Владислав Игоревич 26 октября 2019, 23:40
Оценка
Состоялась премьера картины "Анна Каренина. Интимный дневник". Грымов на высоте! Его эксперимент прекрасен. Он режиссер фильма, он сценарист, он же и монтировал фильм. Бюджет картины 0 рублей. В фильме приятный женский голос за кадром читает дневник Карениной. Видео для фильма были все тщательно и со всей скрупулезностью подобраны из просторов интернета и так грамотно и со вкусом сложены в одну логическую цепочку, что от картины не возможно оторваться ни на секунду, боясь пропустить что-то важное. Каждый кадр поражает своей красотой. Саундтреки к фильму по ощущению, что не прерываются и из одного плавно перетекают в другой. После просмотра картины возникает желание перечитать книгу. Хочется пожелать режиссеру на долго не уходить из кинематографа. Браво!
26 октября 2019, 23:40 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 2 комментария
Мегалодон
Мегалодон 15 комментариев
До рассвета
До рассвета 14 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 4 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App