Богема

Богема

Zauber der Boheme 18+
О фильме

Двое молодых вокалистов Дениз и Рене после прослушивания приняты в трупу. С первого взгляда они полюбили друг друга, но их счастье было недолгим: тяжелая болезнь легких прервала жизнь Рене...
Страна Австрия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 1 января 1937
Дата выхода
1 января 1937 Австрия
7 сентября 1947 СССР
MPAA G
Производство Intergloria film, Standard-Film GmbH
Другие названия
Zauber der Boheme, Boheme, Le charme de la Bohème, A Vida de Boémia, Betovering om La Bohème, Bohême, Czar cyganerii, Eterna Melodia, Fascino di boheme, La Boheme, La Bohême, Szeretlek!, The Charm of La Boheme, Under Montmartres Tage, Vida de la Boheme, Богема
Режиссер
Геза Фон Больвари
В ролях
Марта Эггерт
Ян Кипура
Пауль Кемп
Оскар Сима
Ричард Романовски
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

