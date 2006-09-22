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Нить
Dor
Нить, 2006
2006 / Индия
7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
драма
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2006
Премьера в мире
22 сентября 2006
Режиссер
Нагеш Кукунур
В ролях
Айша Такия
Гириш Карнад
Рушад Рана
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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