Наша рецензия

Авторы голливудских кинобиографий всё активнее переходят от буквальных жизнеописаний к символическим. Самый яркий пример – недавний фильм Ирвина Уинклера о Коуле Портере «Любимчик», где история жизни Портера была разыграна перед ним же самим в тот момент, когда смерть мягко возвестила о своем скором визите. «Рэй» Тейлора Хэкфорда – кино более «реалистическое», однако и здесь режиссеру удалось найти яркие визуальные и драматургические точки, собирающие действие и превращающие его в символ,…