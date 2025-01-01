Уникальный зоопарк в сердце Сочи

Зоопарк Рио - это первый и единственный интерактивный зоопарк в центре Сочи. Здесь каждый может окунуться в атмосферу живой природы, не покидая город. Вас ждёт незабываемое времяпрепровождение с милыми и дружелюбными зверьками!

Экзотические животные в Сочи

В зоопарке представлено более 50 видов экзотических животных. Вы сможете увидеть уникальных представителей фауны: лемуров, попугаев, фазанов, обезьян, морских черепах, крокодилов, питонов, удавов, шиншилл, игуан, пираней, ежей, варанов и многие другие.

Интерактивный опыт

Как взрослые, так и дети останутся в восторге от интерактивной зоны. Здесь малыши-кролики сами просятся на руки, чтобы их погладили. А самая взрослая и мудрая черепаха, возрастом более 60 лет, с радостью позирует на камеру для ваших памятных фотографий.

Уникальные мастер-классы

Для самых любопытных посетителей зоопарка организованы мастер-классы «Полёты сов». Это отличная возможность почувствовать себя настоящим тренером этих удивительных созданий!

Зоопарк Рио — это место, где можно не только познакомиться с экзотическими животными, но и получить незабываемые эмоции. Приходите и разделите этот удивительный опыт с нами!