Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Астана Балет

О спектакле

Балет «Золушка» в театре Астана Балет

Красочное действие балета «Золушка» разворачивается вокруг всем известной сказки о бедной девушке, которая волшебным образом становится сначала прекрасной гостьей королевского бала, а позже — настоящей принцессой.

Сюжет и особенности

История, рассказанная Шарлем Перро, как нельзя лучше подходит для балета. Здесь присутствуют необыкновенные превращения, придворный бал, поэтичная история любви и всепобеждающий добрый финал. Этот спектакль не только радует глаз, но и трогает сердце, заставляя каждого зрителя почувствовать силу любви и надежды.

Для юных зрителей

Обратите внимание, что если вашему ребенку 5 лет или больше, необходимо приобрести для него отдельный билет. Это позволит вашему ребенку насладиться волшебством балета на полном этапе, ощущая каждое мгновение вместе с героями сказки.

Не упустите возможность увидеть это великолепное произведение искусства и подарить себе и вашим близким незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль Золушка

Помощь с билетами
В других городах
Январь
23 января пятница
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
24 января суббота
18:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43

В ближайшие дни

Снежная королева
Балет
Снежная королева
7 января в 18:00 Астана Балет
Билеты
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
17 декабря в 19:00 Астана Опера
Билеты
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
18 декабря в 19:00 Астана Опера
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше