Жениться нельзя расстаться
16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Комедийный спектакль «Жениться нельзя расстаться» в Сочи

Отношения главных героев, будущих молодоженов, далеки от гармонии. Страсти накаляются, когда в их жизни появляется загадочная незнакомка, влюбленная в жениха. Эта интригующая ситуация ставит под сомнение готовность пары к совместной жизни.

Конфликт и развязка

Станет ли это причиной раздора и расставания, или же всё закончится свадьбой? Спектакль поднимает актуальные темы о том, как сложно найти гармонию в отношениях. Чувства переплетаются с недоразумениями, создавая сильный эмоциональный фон.

Эмоции и игра актеров

Искренняя, эксцентричная игра актеров и неожиданная развязка подарят вам массу эмоций: от слёз до смеха, от переживаний до восторга и радости. Спектакль заставит вас задуматься о любви и её сложностях.

Исполнители ролей

В спектакле задействованы талантливые актеры: Александр Мартынов, Алена Савастова, Любовь Тихомирова и Роман Шумилов. Их мастерство сделает ваше посещение театра незабываемым.

Не упустите возможность насладиться этой яркой комедией, которая оставит после себя множество приятных воспоминаний!

В ролях
Александр Мартынов
Алена Савастова
Любовь Тихомирова
Роман Шумилов

Фотографии

Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться
