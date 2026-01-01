Застольная музыка Г.Ф. Телемана. Les Moscovites
Возраст 6+
О концерте

Жемчужина немецкого барокко: «Застольная музыка» Георга Филиппа Телемана в Зарядье

Ансамбль исторических инструментов Les Moscovites готов представить публике знаменитую «Застольную музыку» Георга Филиппа Телемана. Это масштабное произведение, состоящее из трёх томов, охватывает все жанры инструментальной музыки начала XVIII века.

В программе концерта зрители смогут услышать изысканные сольные сонаты, а также ансамбли для скрипок и траверс-флейты. «Застольная музыка» известна своим разнообразием и виртуозностью, и Les Moscovites выполнит лучшие её страницы.

Особое внимание стоит уделить Сюите с солирующими гобоями, которая включает в себя не только традиционные танцевальные части, но и характерные пьесы, такие как «Лесть», «Радость» и «Почтальоны». Это обещает сделать концерт незабываемым для всех любителей барочной музыки.

6 марта суббота
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
