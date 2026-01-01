Юлия Ахмедова

На стендапе с Юлией Ахмедовой в ДК Ленсовета

Представляем вам новый сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой под названием «РО ДБТ». В этой программе личное становится публичным, а смех часто перемежается с тем, что заставляет нас чувствовать себя неловко, узнав себя в рассказах другой человека.

Юлия известна своей наблюдательностью и радикальной открытостью. Она поднимает актуальные темы, о которых обычно говорят только с близкими друзьями или записывают в заметки на телефоне. В её концерте вы сможете услышать искренние истории и переживания, которые знакомы каждому из нас.

После просмотра этого концерта вы почувствуете облегчение и сможете взглянуть на свою жизнь под другим углом, хотя Юлия сама именно этого не планировала.

Не пропустите уникальную возможность увидеть спектакль, который оставляет глубокий след в душе и вызывает живые эмоции!