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Выстрел. Метель
Киноафиша Выстрел. Метель

Спектакль Выстрел. Метель

12+
Режиссер Владимир Рецептер, Павел Сергиенко
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

А. С. Пушкин «Повести Белкина» 

Спектакль по двум любимым произведениям А. С. Пушкина «Повести Белкина» приглашает зрителей задуматься над вечным вопросом: является ли человек творцом своей биографии, или наши судьбы вершит «случай — мощное, мгновенное орудие Провидения»?

Сюжет и персонажи

В центре повествования — герой «Выстрела», Сильвио, одержимый гордыней и жаждой соперничества. Много лет он готовит месть, и, наконец, наступила долгожданная минута. Но решится ли он на выстрел?

В другой части спектакля разворачивается история Владимира и Марьи Гавриловны из «Метели». Они решаются взять судьбу в свои руки и тайно обвенчаться, несмотря на волю родителей. Однако, как известно, «человек предполагает, а Бог — располагает…»

Пушкинская легкость и ирония

Спектакль сохраняет пушкинскую легкость и добрую иронию. Знакомые сюжеты в исполнении артистов «Пушкинской школы», выпускников Владимира Рецептера, обретут подлинную драматическую глубину. Это уникальное объединение классики и современности создаст незабываемую атмосферу для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир пушкинских историй, переосмысленных в новом свете!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1000 ₽

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