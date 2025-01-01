Спектакль Выстрел. Метель

А. С. Пушкин «Повести Белкина»

Спектакль по двум любимым произведениям А. С. Пушкина «Повести Белкина» приглашает зрителей задуматься над вечным вопросом: является ли человек творцом своей биографии, или наши судьбы вершит «случай — мощное, мгновенное орудие Провидения»?

Сюжет и персонажи

В центре повествования — герой «Выстрела», Сильвио, одержимый гордыней и жаждой соперничества. Много лет он готовит месть, и, наконец, наступила долгожданная минута. Но решится ли он на выстрел?

В другой части спектакля разворачивается история Владимира и Марьи Гавриловны из «Метели». Они решаются взять судьбу в свои руки и тайно обвенчаться, несмотря на волю родителей. Однако, как известно, «человек предполагает, а Бог — располагает…»

Пушкинская легкость и ирония

Спектакль сохраняет пушкинскую легкость и добрую иронию. Знакомые сюжеты в исполнении артистов «Пушкинской школы», выпускников Владимира Рецептера, обретут подлинную драматическую глубину. Это уникальное объединение классики и современности создаст незабываемую атмосферу для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир пушкинских историй, переосмысленных в новом свете!