Виртуальные миры: уникальная выставка VR Art в Москве

Выставка «Как посмотреть на динозавров, побывать в средневековье или японском храме» предлагает уникальную возможность отправиться в мир виртуальной реальности. Посетители смогут насладиться зрелищными спецэффектами и панорамами со всего света благодаря современным VR технологиям.

Яркие эмоции и уникальные локации

На выставке представлено более 40 уникальных локаций и панорам, каждая из которых позволит вам рассмотреть объемные виды и предметы. Вы сможете увидеть реалистичных анимированных динозавров, прогуляться по парку роботов, исследовать мир киберпанка и насладиться яркими шоу спецэффектов. Это увлекательное приключение можно завершить, загружая объемные панорамы со всего мира.

Простота использования и правила участия

Опыт использования VR не требуется, так как процесс рассчитан на участников всех возрастных категорий. Каждый сеанс длится 1 час 10 минут и может принять до 8 человек. Перед началом сеанса проводится краткий инструктаж, что гарантирует безопасность и комфорт для каждого участника. Обратите внимание на возрастное ограничение — сеанс рекомендуется для зрителей от 8 лет и старше.

Не упустите шанс открыть для себя миры, о которых вы всегда мечтали. Выставка VR Art станет отличным местом для семейного отдыха или увлекательной встречи с друзьями.