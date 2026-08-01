Выставка «Как посмотреть на динозавров, побывать в средневековье или японском храме» предлагает уникальную возможность отправиться в мир виртуальной реальности. Посетители смогут насладиться зрелищными спецэффектами и панорамами со всего света благодаря современным VR технологиям.
На выставке представлено более 40 уникальных локаций и панорам, каждая из которых позволит вам рассмотреть объемные виды и предметы. Вы сможете увидеть реалистичных анимированных динозавров, прогуляться по парку роботов, исследовать мир киберпанка и насладиться яркими шоу спецэффектов. Это увлекательное приключение можно завершить, загружая объемные панорамы со всего мира.
Опыт использования VR не требуется, так как процесс рассчитан на участников всех возрастных категорий. Каждый сеанс длится 1 час 10 минут и может принять до 8 человек. Перед началом сеанса проводится краткий инструктаж, что гарантирует безопасность и комфорт для каждого участника. Обратите внимание на возрастное ограничение — сеанс рекомендуется для зрителей от 8 лет и старше.
Не упустите шанс открыть для себя миры, о которых вы всегда мечтали. Выставка VR Art станет отличным местом для семейного отдыха или увлекательной встречи с друзьями.