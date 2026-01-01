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Война и рок
Киноафиша Война и рок

Спектакль Война и рок

Постановка
Рязанский театр драмы 12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный спектакль по мотивам поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» в Рязанской драме

Музыкальный спектакль по мотивам поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» представляет собой смелый эксперимент, объединяющий классическую литературу военного времени с современным русским роком. Постановка переосмысливает образ народного героя, сохраняя глубину и гуманизм оригинала.

Центром сюжета является Василий Теркин, солдат Великой Отечественной войны. Его стойкость, юмор и человечность помогают преодолевать самые тяжелые испытания, вместе с товарищами. Зрители могут вспомнить знакомые эпизоды поэмы, такие как «О войне», «Переправа» и «О награде».

Таким образом, спектакль становится мостом между поколениям. Он объединяет уважение к литературному наследию с желанием говорить с современным зрителем на его языке.

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В других городах
Ноябрь
4 ноября среда
14:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 1000 ₽
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а

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