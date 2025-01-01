Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечно молодой
Киноафиша Вечно молодой

Вечно молодой

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт в клубе «Свобода»: вечеринка, которую нельзя пропустить

Приглашаем вас на зажигательный концерт в клубе «Свобода», который станет настоящим музыкальным праздником! В программе вечера — хиты, знакомые каждому, от легендарных исполнителей до современных звезд.

Музыкальная палитра вечера

Вас ждут любимые песни:

  • «Солнышко» и «Ручки»
  • «Знаешь ли ты» и «А у реки»
  • «Фаина» и «Крошка моя»
  • «Нас не догонят» и «Позови меня с собой»
  • Хиты Britney Spears и MC Hammer
  • Песни МакSим и Валерия Меладзе
  • Треки Dr. Alban и Madonna
  • Знакомые мелодии от Тату и Рефлекса
  • Зажигательные ритмы Aqua и Scooter

Почему стоит прийти?

Эта вечеринка — отличная возможность не только насладиться музыкой, но и окунуться в атмосферу ностальгии. Вы встретите старых друзей, заведете новые знакомства и просто отлично проведете время под звуки любимых хитов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас в клубе «Свобода»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 августа
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 3 октября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 1 ноября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 6 декабря
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
17 октября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Qwerty Stand Up: Проверка материала
18+
Юмор
Qwerty Stand Up: Проверка материала
27 июля в 19:00 Standup Bar
от 300 ₽
Шоу импровизации «Пара Фраз». «Разговоры»
18+
Юмор
Шоу импровизации «Пара Фраз». «Разговоры»
12 августа в 20:00 Standup Spot
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше