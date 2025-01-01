Спектакль В поисках Деда Мороза

Новогодний спектакль для самых маленьких зрителей

В канун Нового года девочка Алёнка попадает в загадочную страну, населённую знакомыми каждому ребёнку героями. Чтобы вернуться домой и встретить праздник, ей необходимо найти самого главного зимнего волшебника — Деда Мороза. Но сделать это она сможет только с помощью маленьких зрителей!

Встречи с любимыми героями

На пути к заветной цели детям предстоит встретиться с самыми любимыми персонажами:

Колобок : На лесной тропинке он попадёт в беду, и только дружные подсказки детей помогут ему укатиться от Лисы.

: На лесной тропинке он попадёт в беду, и только дружные подсказки детей помогут ему укатиться от Лисы. Царевна-Лягушка : На волшебном болоте малыши смогут помочь ей сбросить чары и превратиться в принцессу.

: На волшебном болоте малыши смогут помочь ей сбросить чары и превратиться в принцессу. Поросёнок: На опушке леса трусишка не может справиться с Волком. Но вместе с ребятами они построят крепкий дом, который защитит их от злодея!

Интерактив и развлечения

Продолжительность спектакля составляет 40 минут. После представления зрителям будет предложено сделать фотографии с куклами в декорациях, что создаст особую атмосферу праздника и позволит сохранить воспоминания о волшебном времени.

Не упустите возможность вместе с Алёнкой отправиться в сказочное путешествие, полное приключений и веселья!