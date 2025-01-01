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Политехническая экспозиция музея

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Увлекательная экскурсия в мир ретро-технологий

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где в игровой форме вы сможете освоить главные правила железнодорожного движения. Участники познакомятся с макетом железной дороги, что сделает обучение более наглядным и интересным.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Изучение аппарата Трегера — устройства, которое стало символом надежной связи.
  • Знакомство с флажной сигнализацией и азбукой Морзе — важными элементами коммуникации в прошлом.
  • Узнаете о устройстве механических часов и старинных фотоаппаратов.
  • Возможность позвонить по дисковым телефонам — настоящая ностальгия для многих!
  • Напечатайте текст на старинных пишущих машинках — почувствуйте себя писателем прошлых лет.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ретро и узнать много нового! Ждем вас на экскурсии!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
24 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
28 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
29 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
30 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
31 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
1 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
2 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
3 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
4 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
5 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
6 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
7 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
8 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
9 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
10 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
11 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
12 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
13 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
14 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
15 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
17 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
18 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
19 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
20 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
21 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
22 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
24 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
25 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
26 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
27 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
28 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
30 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
31 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
16+
Экскурсия
Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
18 августа в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 3500 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
23 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Входной билет в музей Романовых
6+
Исторические выставки
Входной билет в музей Романовых
10 сентября в 10:00 Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова
от 100 ₽
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