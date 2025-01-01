Увлекательная экскурсия в мир ретро-технологий
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где в игровой форме вы сможете освоить главные правила железнодорожного движения. Участники познакомятся с макетом железной дороги, что сделает обучение более наглядным и интересным.
Что вас ждет на экскурсии?
- Изучение аппарата Трегера — устройства, которое стало символом надежной связи.
- Знакомство с флажной сигнализацией и азбукой Морзе — важными элементами коммуникации в прошлом.
- Узнаете о устройстве механических часов и старинных фотоаппаратов.
- Возможность позвонить по дисковым телефонам — настоящая ностальгия для многих!
- Напечатайте текст на старинных пишущих машинках — почувствуйте себя писателем прошлых лет.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ретро и узнать много нового! Ждем вас на экскурсии!