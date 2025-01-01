Меню
Талисман Принцессы
Билеты от 800₽
Киноафиша Талисман Принцессы

Спектакль Талисман Принцессы

Постановка
Театр иллюзии 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Яркая восточная сказка на сцене Театра иллюзии

Приглашаем вас в увлекательный мир волшебства и магии, где развернется яркая история о Добрейшем Султане, прекрасной принцессе Амине, коварнейшей Королеве Змей, отважном юноше Джамиле, седобородом Звездочете и торговце сладостями Сафаре. Это волшебная сказка-иллюзия перенесет вас в восточный калейдоскоп, полный древней магии, чарующих танцев и сладчайшей музыки.

Феерия на сцене

В этом спектакле зрителей ждут удивительные перемены! На ваших глазах расцветет настоящее апельсиновое дерево, оживет золотая фигура слона, а из воздуха появятся чудесные цветы. Говорящая Голова, возможно, откроет вам тайну древнего Талисмана — Талисмана Принцессы.

Почему стоит посетить

Этот спектакль — не просто развлечение, а настоящая феерия, в которой соединяются музыка, танец и театральное искусство. Каждый номер продуман до мелочей, что делает его уникальным. Не упустите возможность увидеть, как оживают сказочные персонажи и как волшебство вплетается в сюжет, оставляя зрителей в ожидании новых чудес.

Не забудьте пригласить друзей и семью на этот замечательный спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!

Купить билет на спектакль Талисман Принцессы

Январь
25 января воскресенье
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 800 ₽

