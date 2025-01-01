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Стендап за 60 секунд
Билеты от 500₽
Киноафиша Стендап за 60 секунд

Стендап за 60 секунд

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Интерактивное стендап-шоу

Это необычное интерактивное шоу, где каждому участнику дается всего одна минута на выступление. После этого он остается на сцене, где общается с ведущими и отвечает на вопросы, создавая непредсказуемую атмосферу. Такой формат шоу позволяет зрителям увидеть комиков в непринужденной беседе, без цензуры, что делает каждое выступление уникальным и живым.

Состав комиков
Важно отметить, что шоу предназначено для зрителей старше 18 лет, что гарантирует отсутствие ограничений в содержании. Состав участников может меняться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
20:00 от 500 ₽
4 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
20:00 от 500 ₽
11 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
20:00 от 500 ₽
20 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Дебюсси. Лунный свет
12+
Классическая музыка
Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Дебюсси. Лунный свет
29 августа в 19:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 2800 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
2 августа в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х на открытой крыше: «Love from New York»
12+
Джаз
Нью-Йоркский ретро-джаз 60-х на открытой крыше: «Love from New York»
9 августа в 19:00 Крыша Novotel Киевская
от 2900 ₽
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