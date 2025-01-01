Стендап за 60 секунд

Интерактивное стендап-шоу

Это необычное интерактивное шоу, где каждому участнику дается всего одна минута на выступление. После этого он остается на сцене, где общается с ведущими и отвечает на вопросы, создавая непредсказуемую атмосферу. Такой формат шоу позволяет зрителям увидеть комиков в непринужденной беседе, без цензуры, что делает каждое выступление уникальным и живым.

Состав комиков

Важно отметить, что шоу предназначено для зрителей старше 18 лет, что гарантирует отсутствие ограничений в содержании. Состав участников может меняться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.