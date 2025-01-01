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Стендап на крыше Депо
Билеты от 990₽
Киноафиша Стендап на крыше Депо

Стендап на крыше Депо

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Концерты на крыше: Комедийные вечера в «Три вокзала. Депо»

Приглашаем вас на уникальные концерты прямо на крыше! Каждую неделю вас ждут новые эмоции, а выступления трех комиков и ведущего с ТНТ и Labelcom подарят вам незабываемые впечатления.

Секретный состав комиков

Состав участников остаётся в секрете, чтобы каждый концерт стал для вас приятным сюрпризом. Мы гордимся тем, что доверяете нашим закрытым лайн-апам. В наших мероприятиях уже выступали такие звезды, как Гурам Амарян, Сергей Орлов, Ирина Приходько и многие другие. Благодаря этому вы можете увидеть известных комиков за доступные деньги, не дожидаясь их появления на афишах.

Импровизация и взаимодействие с залом

Каждый вечер — это импровизационное общение с аудиторией. Наши комики — участники популярных стендап-шоу, таких как Stand-up на ТНТ, Stand-up Club #1 и «Прожарка», поэтому вы можете рассчитывать на высококлассное выступление.

Уютная атмосфера и специальные предложения

На крыше ДЕПО Лесная вы сможете насладиться уютной атмосферой. В зоне lounge можно заказать коктейль «Двойное яблоко» и другие популярные напитки. Для подписчиков «МТС Premium» действует скидка 25% на специальное меню.

Условия проведения мероприятий

В случае непогоды на площадке имеются навесные зонты и пледы. Если сильный дождь помешает проведению мероприятия, вы можете сдать билет или перенести его на другую дату. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее, это увеличит шансы занять места ближе к сцене.

Контакт для вопросов

Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать, повторится ли кто-то из комиков на наших мероприятиях, звоните по номеру +7 (926) 851-85-89 или пишите в Telegram @standupmoskvich.

Уникальные стендап-вечера

StandUp Msk — это комьюнити комиков со всей России. Мы превращаем кафе, рестораны и бары по всей Москве в настоящие комедийные клубы. Каждый день вы можете посещать стендап в новом заведении с необычной кухней!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
24 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
25 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
18:30 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
26 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
27 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:00 от 990 ₽ 19:30 от 990 ₽
28 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
29 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
30 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
31 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
1 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
2 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
3 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
4 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
5 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
6 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
7 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
8 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
9 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
10 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
11 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
12 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
13 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
14 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
15 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
16 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
17 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽

В ближайшие дни

Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
23 ноября в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Disney & DreamWorks. Космическое путешествие
6+
Неоклассика
Disney & DreamWorks. Космическое путешествие
27 сентября в 15:30 Планетарий
от 3500 ₽
Семья Бах: органная музыка великой династии
12+
Классическая музыка
Семья Бах: органная музыка великой династии
2 ноября в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 600 ₽
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