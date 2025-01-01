Стендап на крыше Депо

Концерты на крыше: Комедийные вечера в «Три вокзала. Депо»

Приглашаем вас на уникальные концерты прямо на крыше! Каждую неделю вас ждут новые эмоции, а выступления трех комиков и ведущего с ТНТ и Labelcom подарят вам незабываемые впечатления.

Секретный состав комиков

Состав участников остаётся в секрете, чтобы каждый концерт стал для вас приятным сюрпризом. Мы гордимся тем, что доверяете нашим закрытым лайн-апам. В наших мероприятиях уже выступали такие звезды, как Гурам Амарян, Сергей Орлов, Ирина Приходько и многие другие. Благодаря этому вы можете увидеть известных комиков за доступные деньги, не дожидаясь их появления на афишах.

Импровизация и взаимодействие с залом

Каждый вечер — это импровизационное общение с аудиторией. Наши комики — участники популярных стендап-шоу, таких как Stand-up на ТНТ, Stand-up Club #1 и «Прожарка», поэтому вы можете рассчитывать на высококлассное выступление.

Уютная атмосфера и специальные предложения

На крыше ДЕПО Лесная вы сможете насладиться уютной атмосферой. В зоне lounge можно заказать коктейль «Двойное яблоко» и другие популярные напитки. Для подписчиков «МТС Premium» действует скидка 25% на специальное меню.

Условия проведения мероприятий

В случае непогоды на площадке имеются навесные зонты и пледы. Если сильный дождь помешает проведению мероприятия, вы можете сдать билет или перенести его на другую дату. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее, это увеличит шансы занять места ближе к сцене.

Контакт для вопросов

Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать, повторится ли кто-то из комиков на наших мероприятиях, звоните по номеру +7 (926) 851-85-89 или пишите в Telegram @standupmoskvich.

Уникальные стендап-вечера

StandUp Msk — это комьюнити комиков со всей России. Мы превращаем кафе, рестораны и бары по всей Москве в настоящие комедийные клубы. Каждый день вы можете посещать стендап в новом заведении с необычной кухней!