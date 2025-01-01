Независимый проект режиссера Андрея Горбатого представляет спектакль по роману Н. Лескова «Соборяне»

Независимый проект режиссера Андрея Горбатого, финалиста программы «ТеатрONstage» 2021/22, представляет спектакль по мотивам романа Н. Лескова «Соборяне». Это литературное сокровище русского консерватизма, которое обретает новую жизнь на сцене.

О пьесе и ее авторе

Драматург Нина Садур создала пьесу, которая представляет собой не просто традиционную инсценировку, а самостоятельное художественное произведение. Она сохраняет уникальную языковую стилистику Лескова, его теплоту и трогательность. Спектакль повествует о дьяконе Ахилле Десницыне — человеке, который, несмотря на свою простодушность, полон ревности и искренней веры.

Сюжетная линия

Дьякон Ахилла сталкивается с серьезной моральной дилеммой, когда узнает, что учитель гимназии выпросил у лекаря тело утопленника для использования его в качестве учебного пособия. Более того, учитель собирается объявить своим ученикам, что ни души, ни Бога нет. Это святотатство не может оставить Ахиллу равнодушным.

Он начинает свою личную «духовную брань», пытаясь вразумить заблудшие души, а иногда даже силой привести их в чувство. Однако, проиграв битву с научным прогрессом, дьякон находит нечто более ценное — он прощает учителя Варнаву и его сподвижников, оставляя в прошлом оскорбления, причиненные его вере.

Мораль спектакля

Спектакль «Соборяне» подчеркивает, что мир могут спасти простодушные и чистые сердцем праведники. Это произведение заставляет задуматься о важных вопросах веры, морали и человечности.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль на сцене!