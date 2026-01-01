Балет «Спартак» Арама Хачатуряна в Астане

Балет в 3 действиях, 12 картинах и 9 монологах, продолжительностью 3 часа (с двумя антрактами), перенесет вас в величественный мир Древнего Рима. Обратите внимание: возрастное ограничение составляет 10+.

Дирекция театра оставляет за собой право менять исполнителей. Либретто написано Юрием Григоровичем по мотивам романа Рафаэлло Джованьоли и сюжетов древней истории, с использованием сценария Николая Волкова.

История создания

Балет «Спартак» был написан Арамом Хачатуряном в канун трагических событий Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года композитор начал работу над этой выдающейся пьесой, надеясь, что она напомнит людям о героизме тем, кто вновь поднимается против угнетения.

Премьера балета состоялась 27 декабря 1956 года в Ленинградском театре оперы и балета имени С.Кирова (Мариинском) в постановке Леонида Якобсона. На новую версию «Спартака» в 1968 году обратил внимание Юрий Григорович, который внес в спектакль глубокий психологизм и трагическое напряжение. Отличалась эта постановка и безупречностью художника Симона Вирсаладзе. «Спартак» стал образцом синтеза музыки, хореографии и живописи.

Спектакль в «Астана Опера»

Балет «Спартак» уже многие годы является ярким событием репертуара различных театров мира и безусловно украшает программу театра «Астана Опера», где его премьера состоялась 6 июня 2014 года.

Режиссура и исполнители

Хореограф-постановщик — Юрий Григорович, народный артист СССР, лауреат государственных премий.

Художник-постановщик — Симон Вирсаладзе, народный художник СССР, лауреат государственных премий.

Дирижер — Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель Казахстана.

Руководитель постановки и ассистент хореографа — Руслан Пронин, заслуженный артист России.

Ассистент хореографа — Оксана Цветницкая.

Художники по возобновлению — Михаил Сапожников, Людмила Иус и Елена Нецветаева-Долгалева.

Художник по свету — Алексей Перевалов.

Главный хормейстер — Ержан Даутов, заслуженный деятель Казахстана.

Технический руководитель проекта — Виктор Караре.

Художественный руководитель балетной труппы — Алтынай Асылмуратова, народная артистка России.

