Спектакль Собачье сердце

Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые была поставлена Генриеттой Яновской в Театре МТЮЗ в 1987 году. Теперь, спустя более чем 30 лет, зрителей ждет новое прочтение этого классического произведения.
Режиссер Антон Фёдоров предлагает свой взгляд на историю, которая, несмотря на свою хрестоматийность, раскрывается с новой стороны. Это новое прочтение становится частью диалога о том, как мы интерпретируем знакомые тексты. Фёдоров считает, что чем более нам известен литературный материал, тем больше вопросов и тем больше возможностей для обсуждения он вызывает.
Спектакль уже успел завоевать зрительские симпатии, став лауреатом Первой премии театральных блогеров в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший режиссёр» (Антон Фёдоров). Также он получил премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Большая форма». Это свидетельствует о высоком качестве постановки и труда творческой команды.
Режиссер и автор инсценировки: Антон Фёдоров
Художник: Ваня Боуден
Художник по свету: Игорь Фомин
Не пропустите эту уникальную интерпретацию классики на сцене театра. Вас ждет интересная и увлекательная история, которая заставит задуматься о многих вопросах!