Спектакль Собачье сердце

«Собачье сердце» М. Булгакова: премьера на сцене МТЮЗа

Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые была поставлена Генриеттой Яновской в Театре МТЮЗ в 1987 году. Теперь, спустя более чем 30 лет, зрителей ждет новое прочтение этого классического произведения.

Об интерпретации

Режиссер Антон Фёдоров предлагает свой взгляд на историю, которая, несмотря на свою хрестоматийность, раскрывается с новой стороны. Это новое прочтение становится частью диалога о том, как мы интерпретируем знакомые тексты. Фёдоров считает, что чем более нам известен литературный материал, тем больше вопросов и тем больше возможностей для обсуждения он вызывает.

Награды и признание

Спектакль уже успел завоевать зрительские симпатии, став лауреатом Первой премии театральных блогеров в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший режиссёр» (Антон Фёдоров). Также он получил премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Большая форма». Это свидетельствует о высоком качестве постановки и труда творческой команды.

Творческая команда

Режиссер и автор инсценировки: Антон Фёдоров

Художник: Ваня Боуден

Художник по свету: Игорь Фомин

Актерский состав

Шариков - Андрей Максимов

Профессор Преображенский - Заслуженный артист РФ Игорь Гордин

Доктор Борменталь - Илья Шляга

Зина - Алла Онофер

Дарья Петровна - Екатерина Александрушкина

Швондер - Антон Коршунов

Вяземская (помощница Швондера) - София Сливина

Фёдор - Илья Созыкин

Шарик - Граф; Акир

Не пропустите эту уникальную интерпретацию классики на сцене театра. Вас ждет интересная и увлекательная история, которая заставит задуматься о многих вопросах!