Сказка о белом тигре
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказка о белом тигре

Спектакль Сказка о белом тигре

Постановка
Театр иллюзии 0+
Продолжительность 75 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Сказочные приключения в зимнем лесу. Шоу-спектакль для детей в Театре иллюзии

Главная героиня сказки – храбрая девочка с добрым сердцем. Вместе с ней зрители отправятся в волшебный снежный лес, полный чудес и магии. Здесь они встретят заколдованного белого тигра, найдут пушистых друзей и побывают на балу у Белой Королевы.

Неожиданное испытание

Всё начинается с того, что добрая девочка, отправившись за хворостом в заснеженный лес, попадает в настоящую сказку. Она сталкивается с множеством приключений и неизбежных опасностей. В этом волшебном мире ей предстоит встретиться с заколдованным принцем в обличье белого тигра, которого ей необходимо расколдовать.

Сложная миссия

Чтобы спасти принца, девочке придется сразиться с могущественным Колдуном. Вместе с пушистыми обитателями леса, ей предстоит вырвать из рук злодея волшебное зеркало, способное разрушить его чары и вернуть принца к жизни.

Музыка и волшебство

Оригинальный сказочный сюжет дополняется завораживающей музыкой композитора Дениса Новикова, яркими костюмами и неожиданными превращениями. Это создание уникальной атмосферы позволит зрителям полностью ощутить магию происходящего.

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
17:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
30 декабря вторник
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
16:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
31 декабря среда
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
9 января пятница
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽
31 января суббота
17:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

Фотографии

Сказка о белом тигре

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
