Сирано де Бержерак
Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Сирано де Бержерак: Поэтическое высказывание о любви

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Сирано де Бержерак», который проходит рядом с домом Станиславского. Это выдающееся произведение Эдмона Ростана переносит зрителей в мир настоящей любви, дружбы и достоинства, умело переплетая их с динамично меняющейся реальностью.

Музыка и танцы

Спектакль обещает быть не только глубоким по содержанию, но и зрелищным. В его рамках вы сможете насладиться танцами, фехтованием, а также цирковыми аттракционами. Вся эта красота будет сопровождаться любовными дуэтами под музыку таких замечательных авторов, как Гия Канчели.

О чем спектакль?

«Сирано де Бержерак» — это не просто история о любви. Она затрагивает важные темы: верность, самоотверженность и вопросы личного достоинства. Каждый из героев спектакля проходит через испытания, которые не оставляют равнодушными.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку. Спектакль собрал талантливую команду актеров и художников, которые готовы подарить вам незабываемый вечер. Каждое представление — это новая интерпретация классической истории, которая всегда актуальна.

Режиссер
Александра Толстошева
В ролях
Максим Севриновский
Алексей Артемьев
Алексей Чернышов
Юрий Павлов
Мария Погребничко

Расписание

26 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00
19 октября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

