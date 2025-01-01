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Шутники
Билеты от 700₽
Киноафиша Шутники

Спектакль Шутники

Постановка
Планета КВН 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Парадоксальная комедия Евгения Марчелли по пьесе Александра Островского

Спектакль — парадокс по малоизвестной пьесе, в которую, тем не менее, уместился весь мир Островского. Главного персонажа — чиновника Оброшенова — играет Константин Райкин.

Герои известных пьес Островского

Но в наш сюжет вошли титульные герои ещё четырёх русских знаковых пьес: «Грозы», «Бесприданницы», «Леса» и «Снегурочки».

Комедия в бескрайний космос театра

Комедия поменяла объем и вышла в бескрайний космос театра Островского. Здесь всё игра и шутники абсолютно все, в том числе и высшие силы, давшие человеку такое сложное и любопытное явление как жизнь, — комментирует Евгений Марчелли.

Любовь и деньги на сцене

Небогатый чиновник выдаёт дочь замуж. Денежные унижения ему легче вынести под маской шута. Дело идет к свадьбе, но на сцене возникают разные модели любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.

Эпическая история о любви и деньгах

История про любовь и деньги в красочном эпическом спектакле, имя которому — Островский.

Режиссер
Евгений Марчелли
В ролях
Константин Райкин
Константин Райкин
Ася Калинина
Сергей Бубнов
Эльвира Кекеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Шутники Шутники Шутники Шутники Шутники

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