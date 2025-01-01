Спектакль Шутники

Парадоксальная комедия Евгения Марчелли по пьесе Александра Островского

Спектакль — парадокс по малоизвестной пьесе, в которую, тем не менее, уместился весь мир Островского. Главного персонажа — чиновника Оброшенова — играет Константин Райкин.

Герои известных пьес Островского

Но в наш сюжет вошли титульные герои ещё четырёх русских знаковых пьес: «Грозы», «Бесприданницы», «Леса» и «Снегурочки».

Комедия в бескрайний космос театра

Комедия поменяла объем и вышла в бескрайний космос театра Островского. Здесь всё игра и шутники абсолютно все, в том числе и высшие силы, давшие человеку такое сложное и любопытное явление как жизнь, — комментирует Евгений Марчелли.

Любовь и деньги на сцене

Небогатый чиновник выдаёт дочь замуж. Денежные унижения ему легче вынести под маской шута. Дело идет к свадьбе, но на сцене возникают разные модели любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.

Эпическая история о любви и деньгах

История про любовь и деньги в красочном эпическом спектакле, имя которому — Островский.