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Шпионский квест (группа до 10 человек)
Билеты от 13500₽
Киноафиша Шпионский квест (группа до 10 человек)

Шпионский квест (группа до 10 человек)

6+
Возраст 6+
Билеты от 13500₽

О концерте/спектакле

Шпионский квест: ограбление века

Приглашаем вас на захватывающий шпионский квест, где каждый участник сможет почувствовать себя настоящим суперагентом! Произошло ограбление века — похищен очень ценный экспонат, и только вы и ваша команда сможете вернуть его.

Задача квеста

Ваша цель — собрать улики, обезвредить похитителя и вернуть утраченные ценности. В ходе квеста участники будут соревноваться в ловкости и сноровке, разгадывая секретные шифры и осваивая азбуку Морзе. Каждый шаг приближает вас к победе!

Формат и стоимость

Квест предназначен для группы до 10 человек. Стоимость участия указана для всей команды, входные билеты дополнительно не потребуются. Это отличная возможность провести время с друзьями или коллегами, погрузившись в мир шпионских приключений.

Интересные факты

  • Квесты подобного формата популярны по всему миру и способствуют развитию командного духа.
  • Изучение азбуки Морзе может пригодиться не только в квестах, но и в других ситуациях, связанных с коммуникацией.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения! Записывайтесь на шпионский квест уже сегодня.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽
27 сентября
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽

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