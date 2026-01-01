Магия Рождества

«Щелкунчик» — это волнующий рождественский сон, наполненный чудесами и неожиданными превращениями. На сцене оживают новогодняя елка, куклы, и загадочный Дроссельмейер, а также зловещая Мышильда с Мышиным Королем.

История о любви и мечтах

Мари, доброй и трепетной девочке, снится эта фантасмагория. Она умеет любить и мечтать, и как тут не мечтать, ведь впереди — Рождество! В этом волшебном сне она встречает отважного принца Натаниэля (он же Щелкунчик), который помогает победить злых мышей и провести Мари в мир чудес.