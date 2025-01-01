Меню
Сцены из супружеской жизни
Киноафиша Сцены из супружеской жизни

Спектакль Сцены из супружеской жизни

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Исследование любви: спектакль «Сцены из супружеской жизни» в театре Et Cetera

Куда уходит любовь? Как её сохранить? На эти сложные вопросы пытаются ответить герои спектакля «Сцены из супружеской жизни», основанного на сценарии знаменитого фильма Ингмара Бергмана.

Юхан и Марианна: обычная история любви

Герои спектакля, Юхан и Марианна, могли бы носить и другие имена, а их профессии могли бы быть совершенно иными. Неважно, в какой стране разворачивается их история — любовь, измена и прощение знакомы всем. Обычная квартира, освещённая неоновым экраном, становится сценой, на которой разворачиваются их судьбы.

Режиссура и исполнение

Режиссёр Борис Морозов тщательно исследует человеческие взаимоотношения, фиксируя каждое мгновение, раскрывая глубокий смысл, скрытый в поступках, словах и жестах героев. Этот продуманный подход к созданию спектакля очень точно передают артисты Наталия Житкова и Григорий Старостин, которые вложили в свои роли всю гамму эмоций.

Музыка, усиливающая чувства

Для создания атмосферы в спектакле использованы музыкальные композиции великих композиторов: И.-С. Баха, А. Вивальди и Л. ван Бетховена. Музыка помогает усилить эмоциональную нагрузку сцен и погружает зрителей в мир героев.

Спектакль «Сцены из супружеской жизни» не оставит равнодушным ни одного зрителя, будь то тот, кто уже познал радости и горести любви, или тот, кто только начинает свой путь в мире межличностных отношений.

Режиссер
Борис Морозов
В ролях
Наталия Житкова
Григорий Старостин

Октябрь
Ноябрь
1 октября среда
20:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 5500 ₽
8 октября среда
20:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 5000 ₽
6 ноября четверг
19:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 3500 ₽
12 ноября среда
19:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 3500 ₽
29 ноября суббота
19:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 3500 ₽

