Выставка экзотических бабочек в Сочи

Погрузитесь в волшебный мир тропических бабочек в Сочи! Экспозиция представлена живыми бабочками из стран Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

Уникальные бабочки

Некоторые экземпляры достигают впечатляющего размаха крыльев до 25-30 см. Эти удивительные создания свободно летают и могут садиться на посетителей, даря незабываемые впечатления.

Искусство преобразования

Особый интерес вызывает инкубатор-инсектариум, где выводятся бабочки. Здесь у вас есть шанс стать свидетелем уникального явления природы — превращения куколки в бабочку. Это невероятный процесс, который надолго останется в вашей памяти.

Досуг для всей семьи

Сад бабочек — удивительное место, где вы сможете познакомиться с разнообразием тропических бабочек. Не упустите возможность открыть для себя этот захватывающий мир!