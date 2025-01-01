Отдых у моря был бы неполным без знакомства с подводными обитателями. Океанариум парка Ривьера приглашает вас в гости, чтобы удивить красочностью своих морских жителей и необычайным дизайном, который напоминает пещеру.
С самого входа вас ждет впечатляющий внешний вид: Океанариум выполнен в форме гигантского камня, на котором весело расположился осьминог, а из его щелей выглядывают огромные тропические рыбы. Внутри вас ожидает настоящая подводная сказка – аквариумы "встроены" в стены и выглядят как окна в подводное царство.
Самый большой аквариум, названный "Чаша", поразит вас своими масштабами. Здесь живут мурены, акулы, лоцманы и другие стайные обитатели морских глубин. Главная гордость нашего Океанариума – "Коралловый риф", который заполнен разноцветными кораллами, актиниями и тропическими рыбками, создающими впечатляющую экосистему.
Не упустите возможность насладиться красотой подводного мира! Мы ждем вас в нашем Океанариуме в Сочи!