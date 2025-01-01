Океанариум в Сочи: подводные чудеса в парке Ривьера

Отдых у моря был бы неполным без знакомства с подводными обитателями. Океанариум парка Ривьера приглашает вас в гости, чтобы удивить красочностью своих морских жителей и необычайным дизайном, который напоминает пещеру.

С самого входа вас ждет впечатляющий внешний вид: Океанариум выполнен в форме гигантского камня, на котором весело расположился осьминог, а из его щелей выглядывают огромные тропические рыбы. Внутри вас ожидает настоящая подводная сказка – аквариумы "встроены" в стены и выглядят как окна в подводное царство.

Главные достопримечательности Океанариума

Самый большой аквариум, названный "Чаша", поразит вас своими масштабами. Здесь живут мурены, акулы, лоцманы и другие стайные обитатели морских глубин. Главная гордость нашего Океанариума – "Коралловый риф", который заполнен разноцветными кораллами, актиниями и тропическими рыбками, создающими впечатляющую экосистему.

Услуги и удобства

Более 100 видов морских и речных обитателей

Каждый час проводятся бесплатные экскурсии

Возможность покормить карпов Кои с руки

Работаем без перерывов и выходных с 10:00 до 20:00

Фото на ваше устройство без вспышки бесплатно

Дети до 5 лет – бесплатно

Не упустите возможность насладиться красотой подводного мира! Мы ждем вас в нашем Океанариуме в Сочи!