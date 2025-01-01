Меню
С училища
Киноафиша С училища

Спектакль С училища

Постановка
Пермский молодежный театр 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-читка по пьесе Андрея Иванова в Пермском молодежном театре

Театр "Театр" представляет уникальную читку на основе одноимённой пьесы Андрея Иванова. Это произведение затрагивает проблемы современного общества, показывая, как в суровых условиях глубинки люди стремятся к счастью, несмотря на отсутствие моральных ориентиров.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета - преподаватель философии Сережа, который оказывается в сложной любовной ситуации со своей ученицей Таней, малолетней должницей. Их отношения усложняются вмешательством двух непростых персонажей: провокационного Славы и Кости, вернувшегося из тюрьмы, который когда-то увивал Таню.

Ненормативная лексика и реализм

Стоит отметить, что пьеса насыщена ненормативной лексикой, что подчеркивает жестокую реальность персонажей и их внутренние конфликты. Автор искусно вводит элементы философского анализа даже в самые острые моменты, показывая, как инстинкты порой преобладают над разумом.

О театре и спектакле

Театр "Театр" славится своими смелыми проектами и подходит к выбору репертуара с особым вниманием к актуальности тем. Спектакль "Если вам нет дела до людей, вы живете ими" обещает стать ярким событием в театральной жизни. Не упустите возможность погрузиться в эту непростую, но захватывающую историю!

