Моноспектакль Татьяны Кузнецовой «С кошёлочкой» по Фридриху Горенштейну

Долгое время Фридрих Горенштейн оставался известным широкой публике прежде всего как сценарист культовых фильмов, таких как «Первый учитель» А. Кончаловского, «Раба любви» Н. Михалкова и «Солярис» А. Тарковского. Однако его проза, которую сам Тарковский в своих дневниках считал гениальной, была почти незаслуженно забыта. В Советском Союзе был опубликован лишь один рассказ Горенштейна, и он сразу стал литературной сенсацией.

На российской сцене работы Горенштейна также не обошли вниманием. Его исторические пьесы, такие как «Детоубийца» в Театре им. Вахтангова и «Бердичев» в Театре им. Маяковского, были успешно поставлены. Тем не менее, его проза оставалась в тени. Теперь восполнить этот пробел решил режиссер Марк Розовский.

О чем спектакль?

Спектакль «С кошёлочкой» перенесет зрителей в «декорации советского магазина». Колбасы, пустые полки и продовольственные электрички — казалось бы, зачем это современному зрителю? Однако здесь ирония над социалистической идиллией представлена как лишь одно из возможных прочтений. Это почти гоголевская зарисовка о маленьком человеке, которому приходится сталкиваться с вопросами экономики, политики и нравственности.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает быть не только актуальным, но и глубоко философским. Он поднимает важные вопросы, которые остаются актуальными и в наше время. Режиссура Розовского, известного своим уникальным стилем и вниманием к деталям, в сочетании с текстами Горенштейна, обещает создать незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность увидеть эту премьеру на сцене. Пусть «С кошёлочкой» станет вашим окном в мир глубоких размышлений и эмоциональных переживаний!