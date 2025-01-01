Долгое время Фридрих Горенштейн оставался известным широкой публике прежде всего как сценарист культовых фильмов, таких как «Первый учитель» А. Кончаловского, «Раба любви» Н. Михалкова и «Солярис» А. Тарковского. Однако его проза, которую сам Тарковский в своих дневниках считал гениальной, была почти незаслуженно забыта. В Советском Союзе был опубликован лишь один рассказ Горенштейна, и он сразу стал литературной сенсацией.
На российской сцене работы Горенштейна также не обошли вниманием. Его исторические пьесы, такие как «Детоубийца» в Театре им. Вахтангова и «Бердичев» в Театре им. Маяковского, были успешно поставлены. Тем не менее, его проза оставалась в тени. Теперь восполнить этот пробел решил режиссер Марк Розовский.
Спектакль «С кошёлочкой» перенесет зрителей в «декорации советского магазина». Колбасы, пустые полки и продовольственные электрички — казалось бы, зачем это современному зрителю? Однако здесь ирония над социалистической идиллией представлена как лишь одно из возможных прочтений. Это почти гоголевская зарисовка о маленьком человеке, которому приходится сталкиваться с вопросами экономики, политики и нравственности.
Спектакль обещает быть не только актуальным, но и глубоко философским. Он поднимает важные вопросы, которые остаются актуальными и в наше время. Режиссура Розовского, известного своим уникальным стилем и вниманием к деталям, в сочетании с текстами Горенштейна, обещает создать незабываемую атмосферу.
Не упустите возможность увидеть эту премьеру на сцене. Пусть «С кошёлочкой» станет вашим окном в мир глубоких размышлений и эмоциональных переживаний!