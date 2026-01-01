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Розовое платье
Киноафиша Розовое платье

Спектакль Розовое платье

Постановка
Новый театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Продолжение чеховской драмы «Три сестры»

Спектакль «Розовое платье с зеленым пояском» — это продолжение пьесы А.П. Чехова «Три сестры», в котором авторы предлагают новый взгляд на известные события, переосмысляя судьбу героини Натальи Ивановны Прозоровой. Действие происходит в 1930 году, спустя 30 лет после событий чеховской пьесы, и рассказывает о жизни Наташи, жены Андрея и невестки сестер Прозоровых. Вместо привычного образа провинциальной мещанки, цинично вытесняющей интеллигентных сестер, Наташа предстает многогранным и живым персонажем, в чьей истории раскрывается целый мир переживаний и мотиваций.

Наташа: взгляд с другой стороны
В этой постановке Наташа оказывается единственным живым персонажем среди семьи Прозоровых, которые не умеют любить, не могут радоваться и живут в ожидании лучшего завтра. Спектакль предлагает новый взгляд на классические события, и в нем герои Чехова предстают на пороге революции, перед началом гражданской войны, в момент слома старого мира и формирования нового.

Иммерсивная часть
Первая часть спектакля — иммерсивная. Молодые актеры в разных локациях усадьбы Салтыковых-Чертковых рассказывают историю создания пьесы, оживляют ее персонажей и напоминают сюжет. Это открытый, живой разговор с публикой в жанре «стендап», погружая зрителей в мир Чехова и помогая освежить в памяти основные моменты произведения.

Моноспектакль Наташи
Во второй части спектакля, на сцене театра, 50-летняя Наталья Ивановна, в исполнении Ирины Линдт, делится своими переживаниями, открывая историю своей судьбы, переплетенной с судьбой страны в постреволюционный период. Она рассказывает о своих переживаниях, о том, как была воспринята обществом, о том, что за пределами ее образа скрыта реальная история. Наташа, как героиня, перестает быть «мещанкой», и зритель понимает, что у нее есть своя правда, своя боль и свои мечты. Это не просто судьба женщины, но и метафора всего общества того времени.

Новый взгляд на Чехова
Этот спектакль ломает стереотипы и заставляет зрителей по-новому взглянуть на персонажей и события, которые происходят в «Трех сестрах». Он поднимает вопросы о человеческой боли, ошибках и надеждах, и дает возможность увидеть все в ином свете. Смыслом названия спектакля является розовое платье с зеленым поясом, которое стало модным трендом того времени, но, казалось бы, такое сочетание в глазах сестер Прозоровых было нелепым. Этот элемент символизирует противоречие между общепринятыми нормами и внутренней истиной, которую Наташа носит с собой.

Оптимизм и актуальность
Несмотря на трагизм судьбы героини, спектакль полон жизни и оптимизма. Он заставляет задуматься о собственных ошибках, переоценить прошлое и продолжить жить, ориентируясь на настоящее. Наташа говорит: «Жизнь — это то, что происходит сегодня, а будущее наступает каждую минуту, и это будущее мы должны творить сами». Спектакль открывает новые смыслы, которые, несмотря на свою драматичность, заставляют зрителя верить в возможность перемен и создавать свое будущее.

Режиссер
Эдуард Бояков
Эдуард Бояков
В ролях
Ирина Линдт
Владимир Антонов
Павел Приемышев
Эдуард Йоонас

Фотографии

Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье Розовое платье
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