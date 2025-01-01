Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Роман Косицын
Билеты от 2500₽
Киноафиша Роман Косицын

Роман Косицын

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Романа Косицына в Stand Up Store Moscow

В это воскресенье, 30 марта, в Stand Up Store Moscow состоится сольный концерт известного комика Романа Косицына. Если вы ищете, где провести вечер, полон смеха и позитива, этот концерт — отличный выбор!

Что ждать от концерта?

Роман Косицына известен своим остроумным юмором и уникальным стилем подачи. На протяжении полутора часов он будет радовать публику лучшими шутками, которые уже полюбились многим зрителям. Это шанс насладиться живым выступлением и атмосферой комедийного шоу.

Где и когда?

Концерт пройдет в уютном Stand Up Store Moscow, который славится своей дружелюбной атмосферой и качественными выступлениями. Начало — в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Свидание 1000 свечей
0+
Живая музыка
Свидание 1000 свечей
23 ноября в 18:00 Музей Скрябина
от 1700 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
6 августа в 19:30 Wino Bar
от 590 ₽
Великие симфонии и серенады. В.А. Моцарт. П.И. Чайковский. А. Дворжак
6+
Классическая музыка
Великие симфонии и серенады. В.А. Моцарт. П.И. Чайковский. А. Дворжак
18 октября в 14:00 Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше