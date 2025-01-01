Роман Косицын

Сольный концерт Романа Косицына в Stand Up Store Moscow

В это воскресенье, 30 марта, в Stand Up Store Moscow состоится сольный концерт известного комика Романа Косицына. Если вы ищете, где провести вечер, полон смеха и позитива, этот концерт — отличный выбор!

Что ждать от концерта?

Роман Косицына известен своим остроумным юмором и уникальным стилем подачи. На протяжении полутора часов он будет радовать публику лучшими шутками, которые уже полюбились многим зрителям. Это шанс насладиться живым выступлением и атмосферой комедийного шоу.

Где и когда?

Концерт пройдет в уютном Stand Up Store Moscow, который славится своей дружелюбной атмосферой и качественными выступлениями. Начало — в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!