«Ревизор» в Театре «Около»: премьера спектакля с новым взглядом на классику

Режиссер и художник Антон Федоров, ученик известного театрального мастера Юрия Погребничко, представляет свою интерпретацию знаменитой пьесы Николая Гоголя «Ревизор». В этом спектакле Федоров исследует тему пустоты и ее природы, пытаясь найти новый язык для обсуждения знакомых каждому зрителю вопросов.

Новый взгляд на старые истины

В спектакле используются всем известные слова пьесы, но они служат скорее звуковым сопровождением. Текст остается неизменным, однако очищен от исторического контекста, теряя свой первоначальный смысл и открывая новое звучание на наших глазах.

Слова режиссера

Антон Федоров делится своими мыслями о проекте: Всё самое страшное, как и самое прекрасное, мы создаём собственными руками. На самом деле понятно: этого ничего нет. Есть только пустота. Нам хотелось переосмыслить классический текст именно в этом ключе, очистив его от каких-либо исторических обстоятельств и всего прочего. Попытаться посмотреть на классическую пьесу как на вечную тему: тему пустоты. Потому что именно сейчас, сегодня, на мой взгляд, мы находимся ближе всего к чувствованию этой пустоты. И хотелось бы выразить это в современности, современным же языком.

Особенности спектакля

В спектакле также используются фрагменты интервью с музыкантом Олегом Каравайчуком, что добавляет дополнительный контекст и глубину к восприятию темы пустоты. Эта оригинальная интерпретация обещает стать интересным опытом для зрителей, которые хотят увидеть классическую пьесу в новом свете.

Не упустите возможность стать свидетелями этого уникального театрального события!