Спектакль «Пугачёв» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» зрителей ждет уникальная постановка режиссёра Фёдора Малышева — спектакль «Пугачёв», основанный на одноимённой драматической поэме Сергея Есенина. Эта работа погружает в историю Емельяна Пугачёва и крестьянского восстания, насыщенную выразительными образами и метафорами.

Музыкальное и визуальное оформление

Спектакль выделяется оригинальным сочетанием казачьих песен с поэзией Егора Летова и Александра Башлачёва. Минималистичные декорации и символичные костюмы создают атмосферу бунта и трагедии, которая будет понятна и близка всем ценителям исторических драм и поэтических интерпретаций.

Неповторимое звучание спектакля формируется из звуков и ритмов, стихов и песен. Зрители смогут насладиться тягучими звуками донского казачьего рылея, свистом косы и стуком деревянного посоха. Вместе эти элементы создают ощущение настоящего скифского буйства, переосмысленного в духе есенинской поэзии.

Суть спектакля

Ритмы, рифмы, звуки и тишина переплетаются в спектакле, превращаясь в одну длинную историю. Это сказка, рассказанная каликой перехожим при свете костра о Емельяне Ивановиче Пугачёве. Зрителей ожидает яркое и захватывающее зрелище.

Команда постановки

Автор: Сергей Есенин

Режиссёр: Фёдор Малышев

Художник-постановщик: Евгения Шутина

Художник по свету: Степан Синицын

Хореограф: Виталий Довгалюк

Помощник режиссёра: Ольга Лопач

Музыкальное оформление и сопровождение: Рафкат Бадретдинов

Хормейстер: Елена Амирбекян