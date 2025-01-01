В театре «Мастерская Петра Фоменко» зрителей ждет уникальная постановка режиссёра Фёдора Малышева — спектакль «Пугачёв», основанный на одноимённой драматической поэме Сергея Есенина. Эта работа погружает в историю Емельяна Пугачёва и крестьянского восстания, насыщенную выразительными образами и метафорами.
Спектакль выделяется оригинальным сочетанием казачьих песен с поэзией Егора Летова и Александра Башлачёва. Минималистичные декорации и символичные костюмы создают атмосферу бунта и трагедии, которая будет понятна и близка всем ценителям исторических драм и поэтических интерпретаций.
Неповторимое звучание спектакля формируется из звуков и ритмов, стихов и песен. Зрители смогут насладиться тягучими звуками донского казачьего рылея, свистом косы и стуком деревянного посоха. Вместе эти элементы создают ощущение настоящего скифского буйства, переосмысленного в духе есенинской поэзии.
Ритмы, рифмы, звуки и тишина переплетаются в спектакле, превращаясь в одну длинную историю. Это сказка, рассказанная каликой перехожим при свете костра о Емельяне Ивановиче Пугачёве. Зрителей ожидает яркое и захватывающее зрелище.
Автор: Сергей Есенин
Режиссёр: Фёдор Малышев
Художник-постановщик: Евгения Шутина
Художник по свету: Степан Синицын
Хореограф: Виталий Довгалюк
Помощник режиссёра: Ольга Лопач
Музыкальное оформление и сопровождение: Рафкат Бадретдинов
Хормейстер: Елена Амирбекян