Пугачёв
Киноафиша Пугачёв

Спектакль Пугачёв

Драматическая поэма
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 110 минут
Возраст 18+
О спектакле

Спектакль «Пугачёв» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» зрителей ждет уникальная постановка режиссёра Фёдора Малышева — спектакль «Пугачёв», основанный на одноимённой драматической поэме Сергея Есенина. Эта работа погружает в историю Емельяна Пугачёва и крестьянского восстания, насыщенную выразительными образами и метафорами.

Музыкальное и визуальное оформление

Спектакль выделяется оригинальным сочетанием казачьих песен с поэзией Егора Летова и Александра Башлачёва. Минималистичные декорации и символичные костюмы создают атмосферу бунта и трагедии, которая будет понятна и близка всем ценителям исторических драм и поэтических интерпретаций.

Неповторимое звучание спектакля формируется из звуков и ритмов, стихов и песен. Зрители смогут насладиться тягучими звуками донского казачьего рылея, свистом косы и стуком деревянного посоха. Вместе эти элементы создают ощущение настоящего скифского буйства, переосмысленного в духе есенинской поэзии.

Суть спектакля

Ритмы, рифмы, звуки и тишина переплетаются в спектакле, превращаясь в одну длинную историю. Это сказка, рассказанная каликой перехожим при свете костра о Емельяне Ивановиче Пугачёве. Зрителей ожидает яркое и захватывающее зрелище.

Команда постановки

Автор: Сергей Есенин
Режиссёр: Фёдор Малышев
Художник-постановщик: Евгения Шутина
Художник по свету: Степан Синицын
Хореограф: Виталий Довгалюк
Помощник режиссёра: Ольга Лопач
Музыкальное оформление и сопровождение: Рафкат Бадретдинов
Хормейстер: Елена Амирбекян

Режиссер
Фёдор Малышев
В ролях
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Владимир Топцов
Владимир Топцов
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Дмитрий Захаров
Сергей Якубенко

Февраль
12 февраля четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

Фотографии

Пугачёв Пугачёв Пугачёв Пугачёв Пугачёв Пугачёв Пугачёв

