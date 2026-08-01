Узнайте историю Дарвиновского музея в Москве

Экспозиция Дарвиновского музея рассказывает о его становлении и развитии, начиная с мечтаний его основателя Александра Фёдоровича Котса до современного музейного комплекса. Первый взгляд на выставку открывает портрет Котса, первого директора музея (1880–1964).

Посетители музея смогут узнать о многогранной личности Котса: он был учёным, музеологом и талантливым педагогом, а также страстным коллекционером, знатоком таксидермии и ценителем анималистического искусства. Котс объединял вокруг себя единомышленников, что способствовало становлению музея.

С юных лет Котс стремился стать "натуралистом-музеологом". Важным моментом в его жизни стало знакомство с выдающимся таксидермистом Фёдором Лоренцом, владельцем лучшей таксидермической фирмы Москвы, что существенно повлияло на его дальнейший путь.

В 1907 году, став выпускником Московского университета, Котс получил предложение вести практические занятия по анатомии животных на Московских высших женских курсах. Он привёз свою коллекцию чучел в зоологическую лабораторию и использовал её в качестве демонстрационного материала. С этого момента начинается летоисчисление Дарвиновского музея.

По словам основателя, музей создавался как учебный и вспомогательный ресурс для высших женских курсов, служа наглядным материалом для изучения эволюционного учения и дарвинизма. Фотографии первых экспозиций, представленные в зале, дают возможность увидеть, как начинался этот удивительный музей.