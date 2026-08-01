Спектакль Приключения барона Мюнхгаузена

Барон Мюнхгаузен не сможет существовать без своих слушателей. Он исчезнет, если прекратят пересказывать истории его невероятных приключений. Да, мы знаем, что барон часто преувеличивает, но делает это с такой изящностью и мастерством, что его ложь выглядит как самая настоящая правда.
Приглашаем вас на захватывающее представление, где мы создадим невероятные кукольные чудеса. Вы сможете на минуту поверить в фантастические истории Мюнхгаузена, которые заставят вас смеяться и удивляться.
Помните, что каждое ваше посещение театра помогает сохранить легенду о бароне живой. Давайте вместе подарим ему еще одно столетие жизни — приходите и наслаждайтесь волшебством!