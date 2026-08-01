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Приключения барона Мюнхгаузена
Киноафиша Приключения барона Мюнхгаузена

Спектакль Приключения барона Мюнхгаузена

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 12+
Режиссер Петр Васильев
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Приключения Барона Мюнхгаузена на сцене Челябинского театра кукол

Барон Мюнхгаузен не сможет существовать без своих слушателей. Он исчезнет, если прекратят пересказывать истории его невероятных приключений. Да, мы знаем, что барон часто преувеличивает, но делает это с такой изящностью и мастерством, что его ложь выглядит как самая настоящая правда.

Приглашаем вас на захватывающее представление, где мы создадим невероятные кукольные чудеса. Вы сможете на минуту поверить в фантастические истории Мюнхгаузена, которые заставят вас смеяться и удивляться.

Почему стоит прийти?

  • Уникальные кукольные техники, которые оживят персонажей.
  • Захватывающий сюжет с элементами юмора и приключений.
  • Возможность увидеть, как красивая ложь может стать частью театрального искусства.

Помните, что каждое ваше посещение театра помогает сохранить легенду о бароне живой. Давайте вместе подарим ему еще одно столетие жизни — приходите и наслаждайтесь волшебством!

Купить билет на спектакль Приключения барона Мюнхгаузена

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
22 августа суббота
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
23 августа воскресенье
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽

Фотографии

Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена Приключения барона Мюнхгаузена

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