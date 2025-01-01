Шоу в Петербургском Планетарии «Тайны ледяной планеты»

С 5 марта жители и гости Санкт-Петербурга смогут стать свидетелями уникального полнокупольного шоу «Тайны ледяной планеты». Это захватывающее представление пройдет на самом большом проекционном куполе в мире, диаметром 37 метров.

Космическое путешествие и ледяные пейзажи

Шоу расскажет о космическом путешествии к ледяной планете, современных исследованиях на антарктической станции Восток и истории открытия Антарктиды. Зрителей проведут три героя: великий первооткрыватель Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузен, современная учёная-гляциолог и космонавт из 3025 года. Они откроют тайны льда в прошлом, настоящем и будущем.

Зрители смогут увидеть реальные кадры далеких уголков природы, сменяющиеся 3D-графикой, созданной специально для шоу. На экране оживут корабли «Восток» и «Мирный», а также космический корабль из будущего, который будет искать условия для жизни на ледяной планете.

Звуковое сопровождение и визуальные эффекты

Погружение в уникальную атмосферу шоу будет сопровождаться атмосферной музыкой композитора Святослава Савельева, который органично сочетает классические инструменты с современной эмбиент-музыкой. Визуальная часть проекта была разработана с учетом особенностей экрана «Планетария 1», использующего 40 мощных проекторов, объединенных в единую систему.

Информация для зрителей

Полнокупольное шоу «Тайны ледяной планеты» станет продолжением «ледяной франшизы», начатой выставкой-экспедицией «Лёд. Жизнь», открытой в ноябре прошлого года в Севкабель Порту. Выставка объединяет знания о льде, его свойствах и использовании в быту и искусстве.

Возрастные ограничения: 6+. Дети младше 6 лет допускаются только по отдельному билету и в сопровождении родителей.

Продолжительность шоу: 1 час.