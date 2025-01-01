Приглашаем вас на незабываемую программу, которая включает в себя:
Вы когда-нибудь задумывались, как можно общаться без слов? На этой экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Гид поможет вам «услышать» информацию через другие органы чувств, открывая новые ощущения и уникальный опыт.
Станьте участником увлекательного квеста, перенеситесь в Научно-исследовательский Институт из советского фильма «Чародеи». Вам предстоит найти артефакт, без которого невозможно выбраться. В процессе вас ждут три комнаты и более десяти заданий на проверку логики и смекалки.
Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и усилят впечатления от квеста.
На этом сладком мастер-классе вы узнаете, как цвет и аромат влияют на восприятие шоколада. Приготовьте свои собственные шоколадные конфеты, которые сможете забрать с собой в подарочной упаковке!
Погрузитесь в мир ароматов! Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха. В результате создания своего арома-амулета вы не только получите удовольствие, но и приятный подарок.
Не упустите шанс стать участником этой увлекательной программы! Ждем вас!