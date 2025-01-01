Уникальная программа в музее «В Тишине»: интерактивность и творчество

Приглашаем вас на незабываемую программу, которая включает в себя:

Интерактивную экскурсию «В Тишине»

Квест «Артефакт»

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Мастер-класс «Угадай аромат»

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, как можно общаться без слов? На этой экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Гид поможет вам «услышать» информацию через другие органы чувств, открывая новые ощущения и уникальный опыт.

Экскурсия подходит как для одиночных посетителей, так и для компаний.

Пять интерактивных залов ждут вас.

60 минут вовлеченности и увлекательных впечатлений.

Музей доступен для детей от 7 лет и взрослых.

В стоимость включен гид.

Квест «Артефакт»

Станьте участником увлекательного квеста, перенеситесь в Научно-исследовательский Институт из советского фильма «Чародеи». Вам предстоит найти артефакт, без которого невозможно выбраться. В процессе вас ждут три комнаты и более десяти заданий на проверку логики и смекалки.

Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и усилят впечатления от квеста.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом сладком мастер-классе вы узнаете, как цвет и аромат влияют на восприятие шоколада. Приготовьте свои собственные шоколадные конфеты, которые сможете забрать с собой в подарочной упаковке!

Длительность: 45 минут.

Вы получите 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.

Возможность приобрести со скидкой в комбо-наборе.

Мастер-класс «Угадай аромат»

Погрузитесь в мир ароматов! Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха. В результате создания своего арома-амулета вы не только получите удовольствие, но и приятный подарок.

Длительность: 45 минут.

Арома-амулет можно забрать с собой.

Возможность приобрести со скидкой в комбо-наборе.

Не упустите шанс стать участником этой увлекательной программы! Ждем вас!