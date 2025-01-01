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Киноафиша Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия

Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная программа в музее «В Тишине»: интерактивность и творчество

Приглашаем вас на незабываемую программу, которая включает в себя:

  • Интерактивную экскурсию «В Тишине»
  • Квест «Артефакт»
  • Мастер-класс «Шоколадные конфеты»
  • Мастер-класс «Угадай аромат»

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, как можно общаться без слов? На этой экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Гид поможет вам «услышать» информацию через другие органы чувств, открывая новые ощущения и уникальный опыт.

  • Экскурсия подходит как для одиночных посетителей, так и для компаний.
  • Пять интерактивных залов ждут вас.
  • 60 минут вовлеченности и увлекательных впечатлений.
  • Музей доступен для детей от 7 лет и взрослых.
  • В стоимость включен гид.

Квест «Артефакт»

Станьте участником увлекательного квеста, перенеситесь в Научно-исследовательский Институт из советского фильма «Чародеи». Вам предстоит найти артефакт, без которого невозможно выбраться. В процессе вас ждут три комнаты и более десяти заданий на проверку логики и смекалки.

Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и усилят впечатления от квеста.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом сладком мастер-классе вы узнаете, как цвет и аромат влияют на восприятие шоколада. Приготовьте свои собственные шоколадные конфеты, которые сможете забрать с собой в подарочной упаковке!

  • Длительность: 45 минут.
  • Вы получите 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.
  • Возможность приобрести со скидкой в комбо-наборе.

Мастер-класс «Угадай аромат»

Погрузитесь в мир ароматов! Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха. В результате создания своего арома-амулета вы не только получите удовольствие, но и приятный подарок.

  • Длительность: 45 минут.
  • Арома-амулет можно забрать с собой.
  • Возможность приобрести со скидкой в комбо-наборе.

Не упустите шанс стать участником этой увлекательной программы! Ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2100 ₽ 11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 2250 ₽ 11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽

В ближайшие дни

Дом занимательной науки
6+
Интерактивный
Дом занимательной науки
8 августа в 09:00 Музей музыки
Билеты
Мастер-класс по VR-живописи
6+
Мастер-класс
Мастер-класс по VR-живописи
2 августа в 13:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 3500 ₽
VR-Выставка «Гиперборея»
6+
Интерактивный
VR-Выставка «Гиперборея»
30 августа в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
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