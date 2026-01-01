Полнокупольная программа в Планетарии

«Призрак Вселенной» – уникальный полнокупольный фильм, который поведает зрителям о секретах темной материи. Созданный студией CERN’s MediaLab, этот проект включает сценарные решения, разработанные оскароносной актрисой Тильдой Свинтон. Фильм охватывает обширный диапазон тем, от самого Большого Взрыва до усилий по обнаружению темной материи в Большом Адронном Коллайдере.

Научные открытия и удивительная хореография

В фильме зрители узнают о том, как ученый Фриц Цвикки впервые показал свидетельства существования темной материи. Вы увидите захватывающие визуализации звездной хореографии в галактике Андромеды, которые привлекут внимание даже самых искушенных зрителей.

Путешествие к центру исследований

Фильм также отправляет зрителей в подземные лаборатории, где расположен самый чувствительный детектор темной материи на Земле. Оттуда зрители будут перемещаться через пространство и время до Большого Адронного Коллайдера в Европейском центре ядерных исследований CERN, становясь свидетелями грандиозных столкновений элементарных частиц.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной научной одиссеи, раскрывающей тайны Вселенной!