Спектакль Питер Пэн

На сцене Московского ТЮЗа — волшебная история о мальчике, не желающем взрослеть

Московский ТЮЗ приглашает вас на спектакль, основанный на произведении, которое завораживает зрителей уже несколько поколений. Эта волшебная история о тепле родного дома и свободе ветра переносит нас в мир приключений, дружбы и юношеских смелости и любви.

Сюжет и атмосфера

Сказка расскажет о том, как притяжение к дому может преодолеть любые расстояния и преграды. Вас ждут:

Полеты к прекрасным звездам

Приключения на таинственном тропическом острове

Опасные сражения с сердитыми пиратами

Необычные встречи с крокодилами и пушистиками джунглей

Как только на сцене появляется летающий мальчик, все вокруг меняется. Шкафы становятся джунглями, балкон — кораблем «Веселый Роджер», а привычный городской пейзаж заменяют диковинные цветы. Спектакль обещает быть живым и динамичным: артисты действительно летают, словно в цирке, и это зрелище не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Отзывы зрителей

Алиса Никольская из «Театральной кассы» отмечает: «Спектакль наполнен магией и детским духом: каждый может найти в нем что-то свое». Лиза Биргер из «Коммерсант-Weekend» добавляет: «Три часа спектакля пролетают как один аттракцион — это настоящая радость для детей!»

Команда постановки

Режиссером спектакля является Роберт Олингер, а художественный руководитель — Генриетта Яновская. Пространственное оформление создал Сергей Бархин, костюмы разработала Мария Кривцова, а освещение — Евгений Ганзбург. Оригинальную музыку написали «Запрещенные Барабанщики».

Участники спектакля

На сцене можно увидеть следующих героев:

Венди Мойра Анджела Дарлинг — Евгения Михеева

— Евгения Михеева Джон Майкл Дарлинг — Евгений Кутянин, Илья Шляга

— Евгений Кутянин, Илья Шляга Миссис Дарлинг / Индийская Принцесса — Елена Левченко

— Елена Левченко Тигровая Лилия / Русалка — Елена Левченко

— Елена Левченко Нэна — Дмитрий Агафонов, Антон Коршунов, Сергей Кузнецов, Илья Смирнов

— Дмитрий Агафонов, Антон Коршунов, Сергей Кузнецов, Илья Смирнов Питер Пэн — Сергей Белов

Не пропустите возможность увидеть волшебство и приключения, а также присоединиться к удивительным героям на сцене Московского ТЮЗа!