Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Питер Пэн
Билеты от 1000₽
Киноафиша Питер Пэн

Спектакль Питер Пэн

Постановка
МТЮЗ 6+
Продолжительность 150 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

На сцене Московского ТЮЗа — волшебная история о мальчике, не желающем взрослеть

Московский ТЮЗ приглашает вас на спектакль, основанный на произведении, которое завораживает зрителей уже несколько поколений. Эта волшебная история о тепле родного дома и свободе ветра переносит нас в мир приключений, дружбы и юношеских смелости и любви.

Сюжет и атмосфера

Сказка расскажет о том, как притяжение к дому может преодолеть любые расстояния и преграды. Вас ждут:

  • Полеты к прекрасным звездам
  • Приключения на таинственном тропическом острове
  • Опасные сражения с сердитыми пиратами
  • Необычные встречи с крокодилами и пушистиками джунглей

Как только на сцене появляется летающий мальчик, все вокруг меняется. Шкафы становятся джунглями, балкон — кораблем «Веселый Роджер», а привычный городской пейзаж заменяют диковинные цветы. Спектакль обещает быть живым и динамичным: артисты действительно летают, словно в цирке, и это зрелище не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Отзывы зрителей

Алиса Никольская из «Театральной кассы» отмечает: «Спектакль наполнен магией и детским духом: каждый может найти в нем что-то свое». Лиза Биргер из «Коммерсант-Weekend» добавляет: «Три часа спектакля пролетают как один аттракцион — это настоящая радость для детей!»

Команда постановки

Режиссером спектакля является Роберт Олингер, а художественный руководитель — Генриетта Яновская. Пространственное оформление создал Сергей Бархин, костюмы разработала Мария Кривцова, а освещение — Евгений Ганзбург. Оригинальную музыку написали «Запрещенные Барабанщики».

Участники спектакля

На сцене можно увидеть следующих героев:

  • Венди Мойра Анджела Дарлинг — Евгения Михеева
  • Джон Майкл Дарлинг — Евгений Кутянин, Илья Шляга
  • Миссис Дарлинг / Индийская Принцесса — Елена Левченко
  • Тигровая Лилия / Русалка — Елена Левченко
  • Нэна — Дмитрий Агафонов, Антон Коршунов, Сергей Кузнецов, Илья Смирнов
  • Питер Пэн — Сергей Белов

Не пропустите возможность увидеть волшебство и приключения, а также присоединиться к удивительным героям на сцене Московского ТЮЗа!

Режиссер
Генриетта Яновская
В ролях
Илья Шляга
Илья Шляга
Евгений Кутянин
Евгений Кутянин
Сергей Погосян
Сергей Погосян
Дмитрий Агафонов

Купить билет на спектакль Питер Пэн

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
13:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
18 января воскресенье
13:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
31 января суббота
13:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽

Фотографии

Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн

В ближайшие дни

Цветы для Элджернона
12+
Драма
Цветы для Элджернона
9 января в 16:00 Театр «Многоточие»
от 1300 ₽
Чужой ребенок
16+
Комедия
Чужой ребенок
27 января в 12:00 Дворец на Яузе
Билеты
Питер Пэн и Венди
6+
Детский Кукольный
Питер Пэн и Венди
3 января в 14:00 Театр кукол им. Образцова
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше