Спектакль Питер Пэн

Московский ТЮЗ приглашает вас на спектакль, основанный на произведении, которое завораживает зрителей уже несколько поколений. Эта волшебная история о тепле родного дома и свободе ветра переносит нас в мир приключений, дружбы и юношеских смелости и любви.
Сказка расскажет о том, как притяжение к дому может преодолеть любые расстояния и преграды. Вас ждут:
Как только на сцене появляется летающий мальчик, все вокруг меняется. Шкафы становятся джунглями, балкон — кораблем «Веселый Роджер», а привычный городской пейзаж заменяют диковинные цветы. Спектакль обещает быть живым и динамичным: артисты действительно летают, словно в цирке, и это зрелище не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.
Алиса Никольская из «Театральной кассы» отмечает: «Спектакль наполнен магией и детским духом: каждый может найти в нем что-то свое». Лиза Биргер из «Коммерсант-Weekend» добавляет: «Три часа спектакля пролетают как один аттракцион — это настоящая радость для детей!»
Режиссером спектакля является Роберт Олингер, а художественный руководитель — Генриетта Яновская. Пространственное оформление создал Сергей Бархин, костюмы разработала Мария Кривцова, а освещение — Евгений Ганзбург. Оригинальную музыку написали «Запрещенные Барабанщики».
На сцене можно увидеть следующих героев:
Не пропустите возможность увидеть волшебство и приключения, а также присоединиться к удивительным героям на сцене Московского ТЮЗа!